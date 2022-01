Bomba Uomini e Donne | Maria De Filippi fa fuori Gianni Sperti | la confessione choc | “E’ stufa di lui Ecco cos’ha fatto”

(Di domenica 2 gennaio 2022)Deha letteralmente zittitoin una delle ultime puntate di. Il dating show di Canale 5 è sicuramente il programma più seguito di quella fascia oraria. Col tempo, la padrona di casa ha usato sempre meno il microfono, lasciando libero spazio ai protagonisti e agli opinionisti di esprimersi. Le discussioni in studio vanno per le lunghe e lei, insieme ai telespettatori, le osserva divertite. Ultimamente però sta nascendo una caccia al bugiardo che rischia di diventare pesante e noiosa, anche perché ogni show vuole i suoi cattivi. Alo scopo ultimo è quello di permettere a persone sole di trovare l’amore. SpessoDee la sua redazione ci riescono, e ...

Advertising

zazoomblog : Bomba Uomini e Donne l’intervento shock della nota opinionista: “Io a letto con…” - #Bomba #Uomini #Donne #l’interv… - zazoomblog : Bomba Uomini e Donne l’intervento shock della nota opinionista: “Io a letto con…” - #Bomba #Uomini #Donne #l’inter… - francemal96 : Se ancora fosse stata nella casa, vi sai che bomba sarebbe stata una accoppiata Ainette e Federica insieme ? Da far… - zazoomblog : Bomba Uomini e Donne Colpaccio di Maria de Filippi Sul trono mette uno dei due opinionisti. Fan in delirio Ecco chi… - Antico_Egitto : Uomini e Donne, 'sono stato a letto con lei'. Bomba su Tina Cipollari, il super-vip vuota il sacco (e lei non sment… -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba Uomini

ultimaparola.com

Per provare a eludere i microfoni del GF Vip, l'ex tronista e l'ex corteggiatore die Donne, assieme a Miriana Trevisan, si sono rintanati sotto le coperte. Miriana ha confermato che Barù si ...Due anni dopo, a Brescia, in piazza della Loggia, unalasciata in un cassonetto uccise otto ... Anche allora le indagini vennero ripetutamente depistate dadelle forze dell'ordine e dei ...Uomini e Donne, Gemma Galgani ammette senza freni: “Il tempo trascorre inarrestabile”. Gemma Galgani è da anni alla ricerca dell’amore a Uomini e Donne e, a dispetto dell’età, non ha smesso di insegui ...Nuove emozioni e molte sorprese in arrivo con le nuove puntate di Uomini e Donne: ecco cosa vedremo ad inizi 2022 nello show di Maria De Filippi!