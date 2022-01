ATP Cup, quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner battendo Purcell? Montepremi e cifre: partecipazione ricca (Di domenica 2 gennaio 2022) Jannik Sinner ha demolito Max Purcell nel suo esordio alla ATP Cup 2022. L’altoatesino si è imposto in due rapidi set contro l’australiano, rifilandogli uno schiacciante 6-1, 6-3 in appena 64 minuti di gioco. Tutto facile per il 20enne, che ha regalato il primo punto all’Italia nella contesa contro l’Australia. Un risultato nitido, anche se purtroppo non è servito alla nostra Nazionale per portare a casa il successo contro i padroni di casa sul cemento di Sydney, visto che Matteo Berrettini è stato battuto da Alex de Minaur e successivamente anche il doppio composto dallo stesso Berrettini e da Simone Bolelli ha dovuto cedere. Jannik Sinner ha però esordito nel miglior modo possibile nella nuova stagione e ha ribadito tutta la sua caratura tecnica. Il numero 10 al mondo ha surclassato il numero 176 al ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022)ha demolito Maxnel suo esordio alla ATP Cup 2022. L’altoatesino si è imposto in due rapidi set contro l’australiano, rifilandogli uno schiacciante 6-1, 6-3 in appena 64 minuti di gioco. Tutto facile per il 20enne, che ha regalato il primo punto all’Italia nella contesa contro l’Australia. Un risultato nitido, anche se purtroppo non è servito alla nostra Nazionale per portare a casa il successo contro i padroni di casa sul cemento di Sydney, visto che Matteo Berrettini è stato battuto da Alex de Minaur e successivamente anche il doppio composto dallo stesso Berrettini e da Simone Bolelli ha dovuto cedere.ha però esordito nel miglior modo possibile nella nuova stagione e ha ribadito tutta la sua caratura tecnica. Il numero 10 al mondo ha surclassato il numero 176 al ...

