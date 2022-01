Atleticom We Run Rome, Scarselli: “Profonda amarezza, chiederemo risarcimento” (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo l’annullamento della decima edizione dell’Atleticom We Run Rome, il presidente Camillo Franchi Scarselli, ha espresso tutto il proprio disappunto: “Alle 22:45 della sera precedente alla gara, un giornalista, dopo un susseguirsi di notizie davvero stupefacenti partite poco prima delle 19.00 ci ha comunicato dell’ordinanza alla firma del Sindaco, che di fatto avrebbe in un attimo cancellato il lavoro di tanti mesi. La comunicazione a noi è stata poi inviata per PEC solo nella tarda mattinata del 31, senza alcun riferimento all’autorizzazione ricevuta il 27 (tre giorni prima), contenente tutti i pareri favorevoli per poter procedere. Abbiamo letto su alcuni organi di informazione che fermando la gara (a poche ora da via) era stata ‘evitata una bomba epidemiologica!'”. “Tutto senza neppure convocarci per chiederci e ragionare su ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo l’annullamento della decima edizione dell’We Run, il presidente Camillo Franchi, ha espresso tutto il proprio disappunto: “Alle 22:45 della sera precedente alla gara, un giornalista, dopo un susseguirsi di notizie davvero stupefacenti partite poco prima delle 19.00 ci ha comunicato dell’ordinanza alla firma del Sindaco, che di fatto avrebbe in un attimo cancellato il lavoro di tanti mesi. La comunicazione a noi è stata poi inviata per PEC solo nella tarda mattinata del 31, senza alcun riferimento all’autorizzazione ricevuta il 27 (tre giorni prima), contenente tutti i pareri favorevoli per poter procedere. Abbiamo letto su alcuni organi di informazione che fermando la gara (a poche ora da via) era stata ‘evitata una bomba epidemiologica!'”. “Tutto senza neppure convocarci per chiederci e ragionare su ...

