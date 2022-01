Arte, da Pasolini a Tiziano e Bosch: ecco le mostre del 2022 (Di domenica 2 gennaio 2022) Le dame di Boldini, la produzione e il pensiero di Max Ernst, l'”anti-Rinascimento” di Bosch, e poi il mondo onirico dei Surrealisti e l’eredita’ complessa di Pasolini: l’incertezza dei tempi e la minaccia costante del covid non hanno fermato la programmazione espositiva delle istituzioni museali, con tanti progetti pronti a partire che spaziano tra epoche, stili e linguaggi. BRESCIA – “Donne nell’Arte. Da Tiziano a Boldini” e’ la mostra dedicata alla rappresentazione della figura femminile nel corso di 4 secoli, in programma dal 22 gennaio al 12 giugno a Palazzo Martinengo. A cura di Davide Dotti, il percorso si snoda lungo più di 90 capolavori firmati da grandi artisti di varie epoche, dal Rinascimento al Barocco fino alla Belle Époque. NAPOLI – E’ un itinerario emozionante quello proposto dalla mostra “Sing Sing. ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 gennaio 2022) Le dame di Boldini, la produzione e il pensiero di Max Ernst, l'”anti-Rinascimento” di, e poi il mondo onirico dei Surrealisti e l’eredita’ complessa di: l’incertezza dei tempi e la minaccia costante del covid non hanno fermato la programmazione espositiva delle istituzioni museali, con tanti progetti pronti a partire che spaziano tra epoche, stili e linguaggi. BRESCIA – “Donne nell’. Daa Boldini” e’ la mostra dedicata alla rappresentazione della figura femminile nel corso di 4 secoli, in programma dal 22 gennaio al 12 giugno a Palazzo Martinengo. A cura di Davide Dotti, il percorso si snoda lungo più di 90 capolavori firmati da grandi artisti di varie epoche, dal Rinascimento al Barocco fino alla Belle Époque. NAPOLI – E’ un itinerario emozionante quello proposto dalla mostra “Sing Sing. ...

