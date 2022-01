Ultime Notizie Roma del 01-01-2022 ore 18:10 (Di sabato 1 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio da l’importanza dei vaccini alla speranza per il futuro ruolo dei giovani della costituzione sono tanti temi del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è andato in onda a reti unificate è stato il messaggio del congedo l’ultimo di Mattarella come capo dello Stato alla fine di un intenso settennato Grazie italiano e anche nei momenti più bui non mi sono mai sentito solo avete mostrato il volto migliore del paese dice per 15 minuti in piedi stringendosi le mani non nascondendo un po’ di emozione il presidente Sergio Mattarella ha ringraziato che fidandosi delle Scienze delle istituzioni ha scelto di vaccinarsi sprecare l’opportunità di farlo è un’offesa a chi non l’ha avuta Ha detto il capo dello stato nel suo ultimo discorso di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio da l’importanza dei vaccini alla speranza per il futuro ruolo dei giovani della costituzione sono tanti temi del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è andato in onda a reti unificate è stato il messaggio del congedo l’ultimo di Mattarella come capo dello Stato alla fine di un intenso settennato Grazie italiano e anche nei momenti più bui non mi sono mai sentito solo avete mostrato il volto migliore del paese dice per 15 minuti in piedi stringendosi le mani non nascondendo un po’ di emozione il presidente Sergio Mattarella ha ringraziato che fidandosi delle Scienze delle istituzioni ha scelto di vaccinarsi sprecare l’opportunità di farlo è un’offesa a chi non l’ha avuta Ha detto il capo dello stato nel suo ultimo discorso di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano s… - Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - dimeo_s : Killer armati di mitra a Fuorigrotta: Salvatore Capone aveva le ore contate - CleideFurlani : RT @GiaPettinelli: Covid: Sono 141.262 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Sono 1.021.697 gli attualmente positivi, 120.713 in più rispett… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid: altri 141.262 casi,oltre 1 mln attualmente positivi Sono 141.262 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Un dato che porta a oltre un milione il numero di persone attualmente positive al virus in Italia: 1.021.697. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 111, mentre ...

Covid: altri 141.262 casi, oltre 1 milione attualmente positivi Sono 1.084.295 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.224.025. Il tasso di ...

Covid, news. Bollettino: 141.262 nuovi casi e 111 morti. Tasso di positività al 13%. LIVE Sky Tg24 Covid: altri 141.262 casi,oltre 1 mln attualmente positivi (ANSA) - ROMA, 01 GEN - Sono 141.262 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Un dato che porta a oltre un milione il numero di persone attualmente positive al virus in Italia: 1.021.697. Le ...

Covid: in Italia 141.262 nuovi casi e 111 morti. Indice di positività al 13% Ieri i casi erano stati 144.243 con 155 decessi e 1.224.025 tamponi. Il tasso di positività (rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti) sale al 13%, contro il precedente 11.8%. Rai utilizza, sui prop ...

Sono 141.262 i nuovi contagi da Covid nelle24 ore. Un dato che porta a oltre un milione il numero di persone attualmente positive al virus in Italia: 1.021.697. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 111, mentre ...Sono 1.084.295 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.224.025. Il tasso di ...(ANSA) - ROMA, 01 GEN - Sono 141.262 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Un dato che porta a oltre un milione il numero di persone attualmente positive al virus in Italia: 1.021.697. Le ...Ieri i casi erano stati 144.243 con 155 decessi e 1.224.025 tamponi. Il tasso di positività (rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti) sale al 13%, contro il precedente 11.8%. Rai utilizza, sui prop ...