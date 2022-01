Scuola appena restaurata deve essere abbattuta e ricostruita. L’incredibile caso in Sicilia. Docenti e studenti: “No allo spreco di denaro pubblico” [VIDEO] (Di sabato 1 gennaio 2022) Una storia paradossale a Castelbuono, in provincia di Palermo. Una Scuola media è stata soggetta a lavori di restauro per l'efficientamento energetico, poi, però, si è deciso di abbatterla per costruirne una nuova. L'articolo Scuola appena restaurata deve essere abbattuta e ricostruita. L’incredibile caso in Sicilia. Docenti e studenti: “No allo spreco di denaro pubblico” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 1 gennaio 2022) Una storia paradossale a Castelbuono, in provincia di Palermo. Unamedia è stata soggetta a lavori di restauro per l'efficientamento energetico, poi, però, si è deciso di abbatterla per costruirne una nuova. L'articoloin: “Nodi

