Regioni in zona gialla, cosa si può fare: dal 3 gennaio anche Lombardia, Piemonte, Sicilia e Lazio (Di sabato 1 gennaio 2022) Previsto l’obbligo di mascherina all’aperto, come peraltro nel resto d’Italia, e il Green pass rafforzato per bar e ristoranti Leggi su corriere (Di sabato 1 gennaio 2022) Previsto l’obbligo di mascherina all’aperto, come peraltro nel resto d’Italia, e il Green pass rafforzato per bar e ristoranti

Advertising

AcerboLivio : Covid Italia, news di oggi: record di contagi in Italia, altre 4 Regioni in zona gialla. Mattarella - infoitinterno : Zona gialla in 11 regioni, anche in Lombardia e Lazio. Le nuove regole da lunedì. Il pdf - infoitinterno : Regioni in zona gialla, cosa si può fare: dal 3 gennaio anche Lombardia, Piemonte, Sicilia e Lazio - zazoomblog : Dal 3 gennaio Lombardia Lazio e altre nove regioni saranno in zona gialla: le regole I contagi spaccano in due l’E… - ProDocente : Dal 3 gennaio Lombardia, Lazio e altre nove regioni saranno in zona gialla: le regole I contagi spaccano in due l’E… -