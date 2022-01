Advertising

FirenzePost : Prato: straniero autore di due scippi denunciato dalla Polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Prato straniero

Questure sul web

Un'aggressione che fece scalpore. Un senzatetto che stava dormendo in un tratto didi Ponte Galeria dilaniato dall'attacco di due grossi rottweiler . Solo per un caso l'uomo non ...lo...... sono stati effettuati controlli, soprattutto nelle zone più frequentate della città died in ... Giordano , dove si segnalava la presenza di un cittadinodi origine cinese che bivaccava ...Si tratta di un venticinquenne nigeriano, clandestino sul territorio nazionale e pregiudicato per reati specifici. Condotto in Questura è stato denunciato per il reato di furto con strappo nigeriano, ...Vezio Trifoni prato. «Siamo sotto scacco un’altra volta». Sintetizza così la situazione degli alberghi pratesi, in queste festività natalizie, Rodolfo Tomada (in foto a lato), presidente di Federalber ...