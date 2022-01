Pontirolo Nuovo | auto in fiamme nella notte di Capodanno

Leggi su bergamonews

(Di sabato 1 gennaio 2022). I vigili del Fuoco volontari di Treviglio sono intervenutitra il 31 dicembre e l’1 gennaio per un incendio di un’vettura a Portiroloin piazza Donatori del sangue. L’intervento è stato registrato intorno alle 3,50. Domato l’incendio, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa. Le cause del rogo sono in via d’accertamento per questo sono intervenuti anche i carabinieri di Treviglio.