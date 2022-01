Maneskin | i Cugini di Campagna e la cover sul palco di Rai 1

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 1 gennaio 2022) “Sono fuori di testa, ma diverso da loro”. Suldi Capodanno di Rai 1 va in onda in diretta la ‘rivincita’ deidisui. Dopo le polemiche sul presunto plagio di vistiti di scena per la tournee americana del giovane quartetto romano, per ‘L’anno che verrà’ il gruppo disceglie infatti di reinterpretare il successo ‘Zitti e buoni’ dando vita anche a un siparietto con Amadeus. Il conduttore infatti appare stupito della scelta e interrompe la perfomance fatta di chitarra elettrica e falsetti al grido di “no, no, stop! Ma siete fuori di testa voi!”. Come previsto, la‘in salsa di’ attira l’attenzione di Twitter, dove scattano gli immancabili commenti. Tutti all’insegna dell’ironia: “Amadeus zero rancore. I ...