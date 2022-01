Mamma, ho perso l'aereo: un medico "smonta" le ferite inflitte ai due ladri (Di sabato 1 gennaio 2022) Un esperto ha parlato delle conseguenze delle ferite che Kevin McCallister ha inferto ai due ladri protagonisti di Mamma, ho perso l'aereo. Mamma, ho perso l'aereo è uno degli irrinunciabili classici natalizi dai buoni sentimenti. Nessuno, però, si è mai soffermato sulle conseguenze delle ferite che Kevin McCallister ha inferto ai due ladri d'appartamento per difendere la propria dimora. Lo ha fatto un medico, commentando l'entità reale dei danni inflitti ai due malviventi, con l'ausilio di maniglie arroventate, ferri da stiro, armi. Ad aver affrontato l'argomento è stato un esperto - il Dottor Ryan St. Clair del Weill Cornell Medical College. In Mamma, ho perso ... Leggi su movieplayer (Di sabato 1 gennaio 2022) Un esperto ha parlato delle conseguenze delleche Kevin McCallister ha inferto ai dueprotagonisti di, hol', hol'è uno degli irrinunciabili classici natalizi dai buoni sentimenti. Nessuno, però, si è mai soffermato sulle conseguenze delleche Kevin McCallister ha inferto ai dued'appartamento per difendere la propria dimora. Lo ha fatto un, commentando l'entità reale dei danni inflitti ai due malviventi, con l'ausilio di maniglie arroventate, ferri da stiro, armi. Ad aver affrontato l'argomento è stato un esperto - il Dottor Ryan St. Clair del Weill Cornell Medical College. In, ho...

