L’Italia dice addio al 2021 ma senza eccessi. Quest’anno nessun incidente mortale causato dai petardi e appena 14 feriti con prognosi superiore ai 40 giorni (Di sabato 1 gennaio 2022) I festeggiamenti di Capodanno con i classici fuochi d’artificio, Quest’anno non hanno provocato nessun incidente mortale. A rivelarlo sono i dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che registrano invece 14 feriti con prognosi superiore ai 40 giorni. Lo scorso anno era stato registrato un decesso e 12 feriti. Ma è presto per brindare perché i dati mostrano un significativo aumento di minori feriti. Quest’anno sono stati ben 20 a fronte degli 8 dell’anno precedente. Sono state 37 le persone arrestate e 188 quelle denunciate a fronte del sequestro di 32,5 tonnellate di prodotti pirotecnici e 2,3 tonnellate di polvere da sparo. Dieci, infine, le armi comuni da sparo sequestrate. Nonostante i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 1 gennaio 2022) I festeggiamenti di Capodanno con i classici fuochi d’artificio,non hanno provocato. A rivelarlo sono i dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che registrano invece 14conai 40. Lo scorso anno era stato registrato un decesso e 12. Ma è presto per brindare perché i dati mostrano un significativo aumento di minorisono stati ben 20 a fronte degli 8 dell’anno precedente. Sono state 37 le persone arrestate e 188 quelle denunciate a fronte del sequestro di 32,5 tonnellate di prodotti pirotecnici e 2,3 tonnellate di polvere da sparo. Dieci, infine, le armi comuni da sparo sequestrate. Nonostante i ...

