Le diverse economie delle città e regioni europee

Leggi su linkiesta

(Di sabato 1 gennaio 2022) L’Europa sta tornando ai livelli di reddito pre-pandemici, e lo fa attraverso dei rimbalzi ecrescite del Prodotto interno lordo che apparentemente dovrebbero anche convergere. Osservando le previsioni autunnali della Commissione Europea, infatti, si nota come l’economia italiana dovrebbe espandersi nel 2022 in arrivo del 4,3%, una percentuale uguale alla media Ue. Un fatto senza precedenti nel periodo pre-pandemico, quando eravamo regolarmente agli ultimi posti. Si tratta della prosecuzione del trend positivo iniziato nel 2020, quando il nostro +6,2%, ha superato, e non di poco, il +5% della media Ue. Paesi come Grecia e Portogallo avranno una crescita economica superiore al 5%, unendosi agli Stati più poveri dell’Est, come Romania, Polonia, Ungheria che da sempre godono di tassi superiori a quelli dei più ricchi vicini dell’Ovest. Francia, Paesi Bassi, Svezia, ...