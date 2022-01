L’anti-oroscopo | gli astri sette giorni dopo

Leggi su tpi

(Di sabato 1 gennaio 2022) In questo numero verificheremo le profezie di Paolo Fox: ARIETE “È finalmente arrivato il momento di iniziare a pensare a nuovi progetti e di realizzare qualcosa di innovativo. Il prossimo anno darà spazio a un rinnovamento importante.” E infatti Serena Grandi, 23 marzo 1958,lunga meditazione, annuncia di aver deciso di volersi fare suora. TORO “Con l’anno nuovo dovrà evitare gli azzardi e potrebbe chiudere rapporti inutili o superflui.” E infatti una compagnia aerea offre 35 milioni di dollari a George Clooney per uno spot di un solo giorno di lavoro. Lui però rifiuta perché l’azienda appartiene a un Paese che l’attore ritiene discutibile. GEMELLI “Questo è uno dei segni che proprio nei momenti di grande difficoltà riesce a trovare la strada per il successo. Il 2021 parla di progressi in tutti i campi della sua vita”. E infatti Patrick Zaki, 16 giugno 1991, ...