India: calca in santuario, almeno 12 morti e 13 feriti (Di sabato 1 gennaio 2022) almeno 12 persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite oggi nella calca di un santuario religioso nel Kashmir Indiano, secondo le autorità locali. "Il bilancio potrebbe essere più pesante, perché ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 gennaio 2022)12 persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite oggi nelladi unreligioso nel Kashmirno, secondo le autorità locali. "Il bilancio potrebbe essere più pesante, perché ...

Advertising

Piergiulio58 : India: calca in santuario, almeno 12 morti e 13 feriti - Ultima Ora - ANSA - Bobe_bot : In India almeno 12 persone sono morte nella calca in un tempio induista ( - TelevideoRai101 : India, calca verso santuario, 12 morti - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: India, calca in santuario: almeno 12 morti e 13 feriti #india - Nuanda_74 : A te disciplinano pure il pranzo coi tuoi genitori…mascherine all’aperto ecc ecc mentre altrove è come se non stess… -

Ultime Notizie dalla rete : India calca India: calca in santuario, almeno 12 morti e 13 feriti Almeno 12 persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite oggi nella calca di un santuario religioso nel Kashmir indiano, secondo le autorità locali. "Il bilancio ...indù più frequentati dell'India ...

India, calca verso santuario, 12 morti 9.36 India, calca verso santuario, 12 morti Almeno 12 persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite nella calca di un santuario nel Kashmir indiano. "Il bilancio potrebbe essere più pesante perché la ...

India, calca in santuario: almeno 12 morti e 13 feriti TGCOM India: calca in santuario, almeno 12 morti e 13 feriti Almeno 12 persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite oggi nella calca di un santuario religioso nel Kashmir indiano, secondo le autorità locali. (ANSA) ...

India: ressa in un tempio di fedeli, almeno 12 morti SRINAGAR - L'incidente si è verificato nel tempio indù Vaishno Devi. La calca ha causato almeno 12 morti e diversi feriti. La folla di persone si è recata sul luogo in pellegrinaggio per la preghiera ...

Almeno 12 persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite oggi nelladi un santuario religioso nel Kashmir indiano, secondo le autorità locali. "Il bilancio ...indù più frequentati dell'...9.36verso santuario, 12 morti Almeno 12 persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite nelladi un santuario nel Kashmir indiano. "Il bilancio potrebbe essere più pesante perché la ...Almeno 12 persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite oggi nella calca di un santuario religioso nel Kashmir indiano, secondo le autorità locali. (ANSA) ...SRINAGAR - L'incidente si è verificato nel tempio indù Vaishno Devi. La calca ha causato almeno 12 morti e diversi feriti. La folla di persone si è recata sul luogo in pellegrinaggio per la preghiera ...