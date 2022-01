Il garbo con cui Mattarella nel discorso di fine anno annichilisce gli antivaccinisti | VIDEO (Di sabato 1 gennaio 2022) L’ultimo discorso di Sergio Mattarella da Presidente della Repubblica è più breve di quelli ai quali ci ha abituati, ma non per questo meno efficace, garbato, giusto. Lo ha pronunciato in piedi, diversamente dal solito, per dare maggiore forza e peso alle parole. Anche se alcuni passaggi non ne avevano bisogno, per quanto semplici ma allo stesso tempo potenti. Come quello sui vaccini, che sono una “opportunità” e “sprecarla è anche un’offesa a chi non l’ha avuta e a chi non riesce oggi ad averla”. Uno schiaffo a chi inquina il dibattito, a chi impedisce al Paese di ripartire con le sue teorie antiscientifiche, a chi sceglie di seguire mentori sbagliati. Poi ricorda le tante vittime del Covid, “ogni lutto lo è per tutta l’Italia”, evitabile con l’immunizzazione, “strumento prezioso” che ha salvato “tante migliaia di vite”. Certo, “non garantiscano ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) L’ultimodi Sergioda Presidente della Repubblica è più breve di quelli ai quali ci ha abituati, ma non per questo meno efficace, garbato, giusto. Lo ha pronunciato in piedi, diversamente dal solito, per dare maggiore forza e peso alle parole. Anche se alcuni passaggi non ne avevano bisogno, per quanto semplici ma allo stesso tempo potenti. Come quello sui vaccini, che sono una “opportunità” e “sprecarla è anche un’offesa a chi non l’ha avuta e a chi non riesce oggi ad averla”. Uno schiaffo a chi inquina il dibattito, a chi impedisce al Paese di ripartire con le sue teorie antiscientifiche, a chi sceglie di seguire mentori sbagliati. Poi ricorda le tante vittime del Covid, “ogni lutto lo è per tutta l’Italia”, evitabile con l’immunizzazione, “strumento prezioso” che ha salvato “tante migliaia di vite”. Certo, “non garantiscano ...

