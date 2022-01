Chelsea vs Liverpool: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 1 gennaio 2022) Il secondo incontra il terzo in un’allettante apertura al 2022 allo Stamford Bridge, mentre i rivali del titolo Chelsea e Liverpool si preparano per la battaglia nella capitale. La squadra di Thomas Tuchel ha pareggiato per 1-1 contro Brighton & Hove Albion l’ultima volta, mentre i Reds sono stati eliminati dal Leicester City in una sconfitta per 1-0. Il calcio di inizio di Chelsea vs Liverpool è previsto domani, domenica 2 gennaio alle ore 17:30 Prepartita Chelsea vs Liverpool: a che punto sono le due squadre? Chelsea L’inverno è stato certamente spietato per quelli in Blue, poiché un frustrato Thomas Tuchel ha lamentato la crescente lista di assenti della sua squadra dopo che il Brighton ha portato a casa un punto da Stamford Bridge mercoledì sera. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 1 gennaio 2022) Il secondo incontra il terzo in un’allettante apertura al 2022 allo Stamford Bridge, mentre i rivali del titolosi preparano per la battaglia nella capitale. La squadra di Thomas Tuchel ha pareggiato per 1-1 contro Brighton & Hove Albion l’ultima volta, mentre i Reds sono stati eliminati dal Leicester City in una sconfitta per 1-0. Il calcio di inizio divsè previsto domani, domenica 2 gennaio alle ore 17:30 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?L’inverno è stato certamente spietato per quelli in Blue, poiché un frustrato Thomas Tuchel ha lamentato la crescente lista di assenti della sua squadra dopo che il Brighton ha portato a casa un punto da Stamford Bridge mercoledì sera. ...

Advertising

periodicodaily : Chelsea vs Liverpool: pronostico e possibili formazioni #PremierLeague #2gennaio - maaiopensocheee : Considerando che a febbraio abbiamo anche il doppio incontro col Liverpool e più tutto il girone di ritorno da affr… - AAngelo1994 : @thetruedam @giovwastaken @___paparog___ @riskitall15 @CozzAndrea @eantoniopolonia @maremmimpestata @NikNiko_… - Fantacalciok : Chelsea – Liverpool: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Chelsea - Liverpool: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale -