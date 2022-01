Capodanno, nessun incidente mortale per i botti: solo feriti (Di sabato 1 gennaio 2022) Per i botti di Capodanno, quest’anno, nessun morto. A rivelare i dati è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, riportati da Ansa. I feriti invece sono 14. Capodanno: bilancio senza morti per i botti Lo scorso Capodanno il bilancio era stato di un morto, quest’anno invece nessun incidente mortale per botti. Molti di più rispetto all’anno scorso i feriti minori: venti rispetto agli 8 degli anni scorsi. Le persone arrestate sono 37 e 188 quelle denunciate. Sequestrate 32,5 tonnellate di prodotti pirotecnici e 2,3 tonnellate di polvere da sparo. Dieci invece le armi comuni da sparo sequestrate. Nonostante i divieti, le zone in cui i fuochi d’artificio sono stati comunque sparati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 gennaio 2022) Per idi, quest’anno,morto. A rivelare i dati è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, riportati da Ansa. Iinvece sono 14.: bilancio senza morti per iLo scorsoil bilancio era stato di un morto, quest’anno inveceper. Molti di più rispetto all’anno scorso iminori: venti rispetto agli 8 degli anni scorsi. Le persone arrestate sono 37 e 188 quelle denunciate. Sequestrate 32,5 tonnellate di prodotti pirotecnici e 2,3 tonnellate di polvere da sparo. Dieci invece le armi comuni da sparo sequestrate. Nonostante i divieti, le zone in cui i fuochi d’artificio sono stati comunque sparati ...

Advertising

fattoquotidiano : Capodanno, nessun morto per i botti. A Napoli un ferito per proiettile vagante. 558 interventi dei vigili del fuoco… - TgrRaiLombardia : Il bilancio di #Capodanno - Nessun ferito grave per i fuochi d'artificio. Un 26enne italiano accoltellato a #Desio… - NRegimenti : ??Nessun dorma?? Concerto di Capodanno???? Teatro La Fenice??? - ACiavattella : 'Turandot: Nessun dorma'... Giacomo Puccini. @teatrolafenice #Capodanno #Venezia #Travel - ilbassottoSC : Quanta emozione con Nessun dorma! Le lacrime #Capodanno #concertodicapodanno #buon2022 #fenice -