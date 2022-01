Calisto Tanzi | un uomo vittima dei suoi troppi sì

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 1 gennaio 2022) Ci sono cari estinti su cui è immediata la gara ad appropriarsene: i social dilatano il vezzo italico di raccontare se stessi fingendo di commemorare un defunto, per ogni celebrità che scompare si moltiplicano su tutti i profili antiche photo opportunity. Non sarà il caso di. Nessuno metterà la mano sulla bara che domani uscirà dalla casa di famiglia di Collecchio, un tempo meta di una parte importante della classe dirigente italiana. Oggi non si sprecheranno le parole di ricordo, tantomeno da parte dei molti che debbono tanto al cavalier(fu nominato Cavaliere del Lavoro nel 1984, all’apice del suo successo imprenditoriale). Non oso immaginare poi lo sciacallaggio social, se la notizia uscirà dai radar delle cronache minori:stava scontando una pena severa per aver determinato il più grande ...