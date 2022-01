Calcio | nuova esperienza per Bergessio | a 37 anni riparte dall’Argentina

(Di domenica 2 gennaio 2022)avventura per Gonzalo. L’attaccante sudamericano, alla veneranda età di 37, ripartirà. Nello stesso paese in cui circa 16fa iniziava la sua carriera da professionista, l’ex Catania fa ritorno per vestire i colori dell’Atletico Platense. L’ultima maglia vestita dal centravanti era stata quella del Club Nacional, squadra uruguaiana. SportFace.

Nuova avventura per Gonzalo Bergessio. L'attaccante sudamericano, alla veneranda età di 37 anni, ripartirà dall'Atletico Platense, in Argentina.