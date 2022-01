Addio a Fulvio Damiani | una vita da giornalista politico del Tg1

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 1 gennaio 2022) E’ morto ieri, all’età di 87 anni,, a lungodel Tg1. Nato a Firenze 87 anni fa, una laurea in Scienze sociali e politiche, allievo di Giovanni Spadolini e Giovanni Sartori, si era sempre interessato di politica, già dal Giornale del Mattino dove aveva iniziato la sua carriera nel giornalismo, per trasferirsi poi a Roma nel 1967, al Giornale Radio Rai. Dal ’69 al ’96 ha curato la pagina politica del Tg1, occupandosi dei principali avvenimenti e intervistando tanti protagonisti dellaistituzionale del Paese. Dal 1996 al 1999 è stato notistadi Telemontecarlo, per passare poi a collaborare con Stream Tv, conducendo la trasmissione di attualità ‘Italia domanda’. Ha diretto un quotidiano di informazione su Internet (www.romaone.it) e ha ...