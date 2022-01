2022, Meloni: “Ci siamo sempre rialzati e lo faremo anche questa volta” (Di sabato 1 gennaio 2022) ROMA – “Qualche anno fa difficilmente avremmo immaginato di ritrovarci in questa circostanza. È stato un periodo difficile, pieno di insidie e con milioni di italiani costretti a compiere sacrifici per il bene di tutti. Il mio augurio è che il 2022 ci porti normalità. Ci siamo sempre rialzati e lo faremo anche questa volta. Abbiamo il cuore, il coraggio e la forza per farlo. Buon anno a tutti”. Lo scrive sui social la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 1 gennaio 2022) ROMA – “Qualche anno fa difficilmente avremmo immaginato di ritrovarci incircostanza. È stato un periodo difficile, pieno di insidie e con milioni di italiani costretti a compiere sacrifici per il bene di tutti. Il mio augurio è che ilci porti normalità. Cie lo. Abbiamo il cuore, il coraggio e la forza per farlo. Buon anno a tutti”. Lo scrive sui social la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia(foto). L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : 2022, Meloni: 'Ci siamo sempre rialzati e lo faremo anche questa volta' - pvsassone : RT @PieraBelfanti: Meloni ha tempo per attaccare Speranza ma tace sugli esponenti di Fratelli d’Italia che fanno il saluto fascista https:/… - Moixus1970 : RT @PieraBelfanti: Meloni ha tempo per attaccare Speranza ma tace sugli esponenti di Fratelli d’Italia che fanno il saluto fascista https:/… - Mariate48641882 : RT @PieraBelfanti: Meloni ha tempo per attaccare Speranza ma tace sugli esponenti di Fratelli d’Italia che fanno il saluto fascista https:/… - paolovarsi1 : Salvini, Meloni, Svegliatevi. Guardate ai Milioni di Italiani Vessati, ingiustamente -