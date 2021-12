Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 31 dicembre 2021)DEL 31 DICEMBREORE 09.05 MARCO CILUFFO DI NUOVO BUONGIORNO E BUONA VIGILIA DI CAPODANNO DA MARCO CILUFFO E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA SERVIZIO DELLAVIABILITA’ REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE MAGGIORI AUTOSTRADE DELLACOMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALATI DEI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA E SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE RICORDIAMO CHE È ANNULLATA LA GARA PODISTICA “WE RUN ROME” PER MOTIVI LEGATI AL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RIATTIVATA DA OGGI LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO SULLA FERROVIA-LIDO E QUINDI LA LINEA DI BUS SOSTITUTIVA RL4 E’ SOSPESA. NEL DETTAGLIO GLI ORARI DEL TRASPORTO ...