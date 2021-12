Ulivieri ed Abete sull’opportunità di fermare i campionato

(Di venerdì 31 dicembre 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” sono intervenuti Renzoedper rilasciare i loro pareri su una eventuale ed ipotetica decisione diildi serie A per il Covid-19. Questi i looro interventi riportati da ReteCalcio.Net, presidente AIAC: “Rinviare il prossimo turno di Serie A? Dipende tutto dai prossimi 2-3 giorni. Su Spalletti…” “Il 2021 è stato un anno difficile, la Federazione ha fatto il massimo nella gestione di un anno così. Le società hanno difficoltà, c’è il COVID-19, abbiamo cercato di fare un lavoro costante. Eventuale spostamento della giornata del 6 gennaio? Bisognerà vedere quello che sta succedendo, importante rendersene conto momento per momento. Penso che i 2-3 giorni saranno determinanti per questa scelta. Se ci ...

Nessuna delibera innovativa'. 'Abbiamo preso atto della situazione ma c'è un iter in corso che entra nella fase decisiva con scadenza il 31 dicembre. Non c'è stata alcuna delibera innovativa' sono sta ...Non ci sarà nessuna proroga da parte del Consiglio Federale' È questa la linea che emerge dal Consiglio Federale che si è concluso da poco. 'Se al 31 dicembre non ci fosse un acquirente per la Salerni ...