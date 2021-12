Sabatini: «Vlahovic in estate in Premier o al Bayern. Lewandowski il mio rammarico più grande» (Di venerdì 31 dicembre 2021) Walter Sabatini, direttore sportivo, ha rilasciato un’intervista, parlando di vari temi riguardo la Serie A: le sue parole Walter Sabatini ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Le sue parole. DYBALA – «Se parliamo di un top club, ipotizziamo il Chelsea così in Italia non si offende nessuno, proverei a prendere immediatamente Dybala. Immagino che tanti storcerebbero il naso sostenendo che Paulo non è fatto per la Premier. Ma Dybala è fatto per il calcio: è uno che, con le sue giocate inimitabili, accende la gioia, i compagni, le tifoserie. Purtroppo nell’ultimo anno è stato condizionato da tanti stop. La Juventus fa bene a tenerselo stretto». RABIOT – «Rispetto le opinioni di tutti, ma è avventato chi definisce Rabiot un centrocampista scarso o mediocre. Io non ho cambiato idea su Adrien! È fortissimo, ma ha un difetto: ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Walter, direttore sportivo, ha rilasciato un’intervista, parlando di vari temi riguardo la Serie A: le sue parole Walterha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Le sue parole. DYBALA – «Se parliamo di un top club, ipotizziamo il Chelsea così in Italia non si offende nessuno, proverei a prendere immediatamente Dybala. Immagino che tanti storcerebbero il naso sostenendo che Paulo non è fatto per la. Ma Dybala è fatto per il calcio: è uno che, con le sue giocate inimitabili, accende la gioia, i compagni, le tifoserie. Purtroppo nell’ultimo anno è stato condizionato da tanti stop. La Juventus fa bene a tenerselo stretto». RABIOT – «Rispetto le opinioni di tutti, ma è avventato chi definisce Rabiot un centrocampista scarso o mediocre. Io non ho cambiato idea su Adrien! È fortissimo, ma ha un difetto: ...

