Paolo Calissano | l' ultima compagna | ' Siete degli sciacalli | adesso lasciatelo in pace'

(Di venerdì 31 dicembre 2021) La morte diè solo l'ultimo capitolo di una vita sull'ottovolante: prima il grande successo, le fiction, l'amore dei fan, poi la caduta, da quel maledetto 2005 in cui perse la vita la ...

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Calissano

Ritrovato morto nella sua casa di Roma l’attore genovese Paolo Calissano. Noto al grande pubblico per serie tv di successo quali “Dottoressa Gio'”, “Linda e il Brigadiere'” e “Vivere”, aveva 54 anni.Sarebbe stato ucciso da un mix di farmaci. A dare l'allarme la compagna che non riusciva a contattarlo. Aveva avuto problemi di droga in passato e aveva una forte depressione ...