Il discorso di Capodanno di J-Ax contro gli influencer e una promessa per il 2022 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Non vengono nominati in maniera esplicita, ma è chiaro che il discorso di Capodanno di J-Ax sia contro gli influencer, "colpevoli" di mostrare ai loro follower un'esistenza perfetta e felice. Così Alessandro Aleotti spende il suo ultimo video prima della fine dell'anno, con auspici per l'anno nuovo e una promessa per i suoi fan. J-Ax contro gli influencer C'è da dire che molto spesso si travisa il significato di "influencer", tecnicamente "colui che influenza" e che dunque gode di una certa responsabilità sul pubblico. L'influencer, di cui in Italia abbiamo tanti esempi, è anche il personaggio più odiato per la sua continua sponsorizzazione di brand – molto spesso ostentati – e continui aggiornamenti sulla sua giornata-tipo.

