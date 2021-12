Gf Vip | Manuel Bortuzzo Pronto a Lasciare il Reality!

(Di venerdì 31 dicembre 2021)potrebbeben presto la Casa del Gf Vip. E’ stato lo stesso gieffino a spoilerarlo durante una conversazione con Katia e Carmen. La sua avventura potrebbe quindi concludersi anzi tempo. Sarà proprio così? Oltre a questa notizia bomba, in queste ore Imma Battaglia è tornata a scagliarsi contro Signorini e il reality, a causa delle forti parole che Katia ha utilizzato nei giorni scorsi contro Eva Grimaldi. Ma ecco tutte le novità di queste ultime ore!abbandona il Gf Vip: ecco perchépotrebbe uscire tra qualche settimana dal Gf Vip. E’ quanto emerge ascoltando le ultime conversazioni che il nuotatore ha avuto con Katia Ricciarelli e Carmen Russo.infatti, a colloquio con le due gieffine, ha ...

Advertising

zazoomblog : Manuel Bortuzzo si prepara a lasciare il GF Vip: come reagirà Lulù? - #Manuel #Bortuzzo #prepara #lasciare - BITCHYFit : Manuel Bortuzzo svela che giorno lascerà il Grande Fratello Vip - infoitcultura : Manuel Bortuzzo fa una dichiarazione choc: lascerà il GF VIP 6 - tuttopuntotv : Manuel Bortuzzo fa una dichiarazione choc: lascerà il GF VIP 6 #GFVip6 #GFVip - Novella_2000 : Un vippone pronto ad abbandonare il #GFVip: ecco quando lascerà la casa (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Manuel

, durante una discussione, ha rivelato la data esatta in cui uscirà dalla casa del GFVip: ha un contratto a tempo o una clausola speciale? Foto: Ufficio Stampa Mediaset, Ufficio Stampa Endemol ...... e prima ancora sono stati maleBortuzzo e Katia Ricciarelli . Nelle ultime ore anche Federica Calemme non si è sentita bene e ha parlato di febbre e di mal di gola. GF, tanti concorrenti ...Manuel Bortuzzo non arriverà alla finale del GF Vip, ha già deciso che presto lascerà il reality. L’ha confidato senza giri di parole ad alcuni dei suoi coinquilini. Ad accorgersi subito che c’era qua ...Manuel Bortuzzo ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Il nuotatore, infatti, ha confessato a Katia Ricciarelli e ad altri inquilini che abbandonerà il reality a metà gennaio. La perma ...