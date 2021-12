Di Marzio: “Insigne? Se andasse via sarebbe una sconfitta per il calcio italiano” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Di Marzio: “Insigne? Evidentemente il Napoli non lo vuole tenere. Se andasse via sarebbe una sconfitta per il calcio italiano” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore, per parlare del mancato rinnovo di Insigne con il Napoli, di Tuanzebe e di altro. e di altro. Queste le sue parole: Su Tuanzebe “Tuanzebe? Giocatore forte fisicamente e di testa ma in Italia non si adeguerebbe subito. -afferma Di Marzio – Sono giocatori che il Napoli deve prendere in prestito e basta, al massimo poi da riscattare. Con Anguissa il Napoli è stato bravo ma anche fortunato. La sua squadra era retrocessa e non voleva giocare lì. Bisogna cercare ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Di: “? Evidentemente il Napoli non lo vuole tenere. Seviaunaper il” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Di, allenatore, per parlare del mancato rinnovo dicon il Napoli, di Tuanzebe e di altro. e di altro. Queste le sue parole: Su Tuanzebe “Tuanzebe? Giocatore forte fisicamente e di testa ma in Italia non si adeguerebbe subito. -afferma Di– Sono giocatori che il Napoli deve prendere in prestito e basta, al massimo poi da riscattare. Con Anguissa il Napoli è stato bravo ma anche fortunato. La sua squadra era retrocessa e non voleva giocare lì. Bisogna cercare ...

