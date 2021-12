Deddy in tendenza con un aggettivo spiacevole: problemi d’amore? (Di venerdì 31 dicembre 2021) Le ultime vicende sentimentali del cantante Deddy finiscono in tendenza sui social. L’hashtag fa discutere Sin dal suo ingresso nella scuola di Amici, Deddy ha fatto parlare di sé oltre… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 31 dicembre 2021) Le ultime vicende sentimentali del cantantefiniscono insui social. L’hashtag fa discutere Sin dal suo ingresso nella scuola di Amici,ha fatto parlare di sé oltre… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

deddy_eaka : RT @simonesottone_: Tralasciando il fatto che dovrei andare decisamente a dormire… l’hashtag #tortelliniparty primo in tendenza anche alle… - traasilenzi : penso che #deddy debba andare in tendenza per cose positive: i suoi concerti, i suoi traguardi, la sua musica o per… - imjustfabi : RT @jupitears: DEDDY È CORNUTO IN TENDENZA IL MIO TWEET SU GOETHE VIRALE DIANA DEL BUFALO SOTTO ACCUSA WHAT A GREAT TIME TO BE ON TWITTER - deddy_eaka : RT @MatildeLuccitti: comunque siamo in tendenza anche dopo due settimane dalla fine della serie. Siamo una potenza #tortelliniparty https:… - Daniela35217452 : RT @Federic87334392: Vogliamo fare un regalo a Deddy dichiariamo tranquillamente dopo la giornata di ieri vorremmo fare splendere questa te… -

Ultime Notizie dalla rete : Deddy tendenza CANZONI DELLA SETTIMANA: le nuove uscite discografiche (08 Ottobre 2021) #NewMusicFriday La produzione e i beat sono sempre avanti e faranno la tendenza per i prossimi mesi! Maneskin - ... Deddy - Voto 6,25 - Tutto sommato il brano funziona come sound. Le liriche parlano di amore ...

Amici, Martina Miliddi al pronto soccorso con Rosa: cos'è successo E mentre la Di Grazia pare essersi riavvicinata a Deddy, la Miliddi sta attualmente con Raffaele ... "Bello sputare nel piatto dove si mangia! Per me parla la musica! Loca è in tendenza, ciaonee!" . ...

Deddy finisce in tendenza con "Deddy è cornuto": ecco cosa è accaduto Novella 2000 Deddy finisce in tendenza con “Deddy è cornuto”: ecco cosa è accaduto Deddy finisce in tendenza su Twitter con "Deddy è cornuto": ecco cosa è accaduto stanotte sul noto social tra le fan del cantante.

La produzione e i beat sono sempre avanti e faranno laper i prossimi mesi! Maneskin - ...- Voto 6,25 - Tutto sommato il brano funziona come sound. Le liriche parlano di amore ...E mentre la Di Grazia pare essersi riavvicinata a, la Miliddi sta attualmente con Raffaele ... "Bello sputare nel piatto dove si mangia! Per me parla la musica! Loca è in, ciaonee!" . ...Deddy finisce in tendenza su Twitter con "Deddy è cornuto": ecco cosa è accaduto stanotte sul noto social tra le fan del cantante.