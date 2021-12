Dal caso Cucchi alla strage di via d’Amelio: così l’Italia si è rassegnata ai depistaggi di Stato (Di venerdì 31 dicembre 2021) «I fatti che oggi siamo chiamati a valutare non sono singole condotte isolate ma un’opera complessa di depistaggi durati anni». Queste parole le ha pronunciate il pubblico ministero Giovanni Musarò durante la requisitoria del processo a carico di alcuni esponenti dell’Arma dei Carabinieri accusati di aver depiStato le indagini sulla morte di Stefano Cucchi. La pubblica accusa ha chiesto 7 anni per il generale Casarsa, comandante del Gruppo Roma quando Cucchi veniva ucciso. Non so come andrà il processo. Non so se ci saranno o meno condanne. So che in un Paese normale, dalla storia normale, la pubblica opinione si dovrebbe indignare al solo pensiero che alcuni carabinieri potrebbero aver volutamente depiStato in modo “ostinato ed ossessivo” le investigazioni sulla morte di un ragazzo di ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 dicembre 2021) «I fatti che oggi siamo chiamati a valutare non sono singole condotte isolate ma un’opera complessa didurati anni». Queste parole le ha pronunciate il pubblico ministero Giovanni Musarò durante la requisitoria del processo a carico di alcuni esponenti dell’Arma dei Carabinieri accusati di aver depile indagini sulla morte di Stefano. La pubblica accusa ha chiesto 7 anni per il generale Casarsa, comandante del Gruppo Roma quandoveniva ucciso. Non so come andrà il processo. Non so se ci saranno o meno condanne. So che in un Paese normale, dstoria normale, la pubblica opinione si dovrebbe indignare al solo pensiero che alcuni carabinieri potrebbero aver volutamente depiin modo “ostinato ed ossessivo” le investigazioni sulla morte di un ragazzo di ...

Advertising

Anpasnazionale : ...siamo già abbastanza provati dal 2021 #zerobotti a capodanno: non fateci fare altri BOTTI. Questa notte tant?… - GiovaQuez : - Per chi ha booster o con GP rafforzato da meno di 120 giorni, stop quarantena. Ci sarà una forma di autosorveglia… - sportmediaset : Un caso no-vax scuote la #Roma: è titolare, stop dal 10 gennaio. #SportMediaset - FerranteViola : RT @LaVeritaWeb: Il conduttore della «Zanzara» sul caso del suo opinionista no vax ucciso dal Covid: «La discussione è il sale della democr… - DiegoNatoli2 : RT @jacopodimiceli: Il 15 giugno un tribunale annullò la quarantena accogliendo il ricorso di un'associazione cinese che lamentava il razzi… -