Dal 2022 niente più IRAP, ecco per quali partite IVA (Di venerdì 31 dicembre 2021) Approvata, ieri, 30 dicembre 2021, anche dalla Camera la legge di bilancio 2022 . Ora si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il testo, quindi, può considerarsi definitivo. Tra le misure contenute c'è l'esclusione dall'IRAP per alcune categorie di partite IVA. Parliamo dell'imposta regionale sulle ... Leggi su investireoggi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Approvata, ieri, 30 dicembre 2021, anche dalla Camera la legge di bilancio. Ora si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il testo, quindi, può considerarsi definitivo. Tra le misure contenute c'è l'esclusione dall'per alcune categorie diIVA. Parliamo dell'imposta regionale sulle ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal 2022 Energia, stop della Germania ad altre 3 centrali nucleari dal primo gennaio 2022 La Germania a partire dal primo gennaio spegnerà tre delle sei centrali nucleari ancora attive sul suolo nazionale. Il neo cancelliere Olaf Scholz non ha infatti modificato il percorso già avviato da Angela Merkel che ...

Assegno unico INPS: da gennaio si perdono i soldi! La beffa Quanto si perde con il nuovo assegno unico INPS dal 2022 L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha inoltre deciso di offrire un ulteriore servizio telematico disponibile per tutti gli utenti che ...

Dal 10 gennaio 2022 nuove regole per Green pass e quarantena precauzionale Ipsoa Variazioni per cessazioni di medici di Medicina Generale e pediatri nella provincia di Arezzo In relazione alle cessazioni del mese di dicembre per i MMG e Pediatri in provincia di Arezzo, precedentemente comunicate, si segnalano alcune variazioni: 1) per la cessazione della dr.ssa Operi Eleon ...

Finanziaria 2022: eccesso di spesa corrente…l’opinione di Rita Faletti Con 355 voti favorevoli e 45 contrari, la Legge di Bilancio è stata licenziata ieri, in tempo utile per evitare al Paese di finire in esercizio provvisorio. Per il 2022 è stata stanziata la bella cifr ...

