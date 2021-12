Cinema, le uscite nel weekend di Capodanno: arriva “Matrix – Resurrections” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Anche nel weekend di Capodanno il Cinema si anima di nuove uscite sul grande schermo. Tra i progetti più attesi – e che più di tutti hanno accusato i ritardi dovuti alla situazione pandemica – arriva finalmente in sala, a partire dal 1° gennaio, Matrix: Resurrections. Per la regia di Lana Wachowski, la pellicola assiste al il ritorno di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei rispettivi ruoli di Neo e Trinity, a quasi vent’anni di distanza dal terzo capitolo della saga, Matrix Revolutions. Dopo circa due decenni dagli avvenimenti dell’ultimo sequel, Neo conduce una vita normale, ignaro del fatto di essere l’Eletto. Nuovi ribelli, tuttavia, lo spingeranno per necessità a ricordare chi sia veramente. Oltre Matrix: Resurrectios, gli altri ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 31 dicembre 2021) Anche neldiilsi anima di nuovesul grande schermo. Tra i progetti più attesi – e che più di tutti hanno accusato i ritardi dovuti alla situazione pandemica –finalmente in sala, a partire dal 1° gennaio,. Per la regia di Lana Wachowski, la pellicola assiste al il ritorno di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei rispettivi ruoli di Neo e Trinity, a quasi vent’anni di distanza dal terzo capitolo della saga,Revolutions. Dopo circa due decenni dagli avvenimenti dell’ultimo sequel, Neo conduce una vita normale, ignaro del fatto di essere l’Eletto. Nuovi ribelli, tuttavia, lo spingeranno per necessità a ricordare chi sia veramente. Oltre: Resurrectios, gli altri ...

