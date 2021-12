Capodanno 2022: Sidney, Taiwan, Corea, Bangkok hanno già festeggiato (Di venerdì 31 dicembre 2021) E' già 2022 in tante capitali del mondo, a partire da Oriente. I festeggiamenti per l'arrivo del Capodanno nel mondo sono iniziati a Kiribati, nazione insulare del Pacifico, alle 11 ora italiana, per poi proseguire nel resto dell'Oceania e in Asia. Ma le restrizioni imposte dal Covid praticamente in ogni parte del globo hanno nuovamente impedito alle celebrazioni di accogliere le tradizionali folle festanti L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 31 dicembre 2021) E' giàin tante capitali del mondo, a partire da Oriente. I festeggiamenti per l'arrivo delnel mondo sono iniziati a Kiribati, nazione insulare del Pacifico, alle 11 ora italiana, per poi proseguire nel resto dell'Oceania e in Asia. Ma le restrizioni imposte dal Covid praticamente in ogni parte del globonuovamente impedito alle celebrazioni di accogliere le tradizionali folle festanti L'articolo proviene da Firenze Post.

