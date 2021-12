Cagliari shock, 'violenza domestica': mandato d'arresto in Uruguay per Nandez (Di venerdì 31 dicembre 2021) Non c'è pace per il Cagliari. Secondo quanto riportato da TeleMundo , il calciatore della nazionale Celeste e del Cagliari sarebbe stato denunciato per violenza domestica, psicologica e patrimoniale ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021) Non c'è pace per il. Secondo quanto riportato da TeleMundo , il calciatore della nazionale Celeste e delsarebbe stato denunciato per, psicologica e patrimoniale ...

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari shock Cagliari shock, 'violenza domestica': mandato d'arresto in Uruguay per Nandez Non c'è pace per il Cagliari. Secondo quanto riportato da TeleMundo , il calciatore della nazionale Celeste e del Cagliari sarebbe stato denunciato per violenza domestica, psicologica e patrimoniale nei confronti della sua ex compagna Sarah Garcia Mauri, madre dei suoi due figli. Ci sarebbe sul calciatore un ...

Serie A al giro di boa: pagelle, top e flop Genoa 3 : Discorso simile a quello per il Cagliari. Una rosa che dovrebbe vedere l'obiettivo ... I bianconeri partono in maniera shock, stanziando per alcune giornate in zona a rischio retrocessione. La ...

Cagliari shock, mandato di arresto per Nandez: i motivi Spazio Napoli Serie A, ripartenza shock: gennaio e febbraio fanno paura Un consiglio ai naviganti: festeggiate con moderazione e, soprattutto, riposatevi per bene perché la ripresa, a gennaio, darà la stessa sensazione di un tuffo nell'acqua ...

PROBABILI FORMAZIONI Juventus-Cagliari: diciannovesima giornata Serie A 2021/2022 La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Le probabili formazioni. Juvent ...

