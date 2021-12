A che ora inizia il discorso di fine anno (2021) di Mattarella: orario esatto (Di venerdì 31 dicembre 2021) A che ora inizia il discorso di fine anno 2021 del presidente della Repubblica Sergio Mattarella? Oggi, venerdì 31 dicembre 2020, come da tradizione, il Capo dello Stato parlerà a tutti i cittadini italiani a partire dalle ore 20,30. Come avviene ogni anno il messaggio ai cittadini da parte del Presidente della Repubblica sarà trasmesso a reti unificate, ad eccezione di Italia 1. Il discorso di Sergio Mattarella (l’ultimo, essendo a fine mandato), quindi, potrà essere seguito in diretta a partire dalle 20,30 su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5 e La7, oltre ai canali all news, come, ad esempio, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48). Per quanto riguarda il web e ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 dicembre 2021) A che oraildidel presidente della Repubblica Sergio? Oggi, venerdì 31 dicembre 2020, come da tradizione, il Capo dello Stato parlerà a tutti i cittadini italiani a partire dalle ore 20,30. Come avviene ogniil messaggio ai cittadini da parte del Presidente della Repubblica sarà trasmesso a reti unificate, ad eccezione di Italia 1. Ildi Sergio(l’ultimo, essendo amandato), quindi, potrà essere seguito in diretta a partire dalle 20,30 su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5 e La7, oltre ai canali all news, come, ad esempio, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48). Per quanto riguarda il web e ...

