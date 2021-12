We Run Rome, domani 31 dicembre 2021 la gara a Roma: gli orari, strade chiuse e percorsi bus (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ultimo giorno dell’anno con la gara podistica di We Run Rome nella Capitale, con ben 10 km di percorso e oltre 6 mila runner pronti per la manifestazione sportiva di successo, giunta alla sua decima edizione. E se da una parte c’è chi gareggerà, dall’altra c’è chi dovrà fare i conti con percorsi di autobus deviati e strade chiuse nel pomeriggio. We Run Rome domani 31 dicembre 2021: gli orari e le strade chiuse La manifestazione sportiva, si legge sul sito di Roma Mobilità, è in programma dal pomeriggio, tra le 14 e le 15,30 e prevede una corsa competitiva di 10 km e una non competitiva di 5. La partenza e l’arrivo saranno a viale delle Terme di Caracalla. LEGGI QUI ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ultimo giorno dell’anno con lapodistica di We Runnella Capitale, con ben 10 km di percorso e oltre 6 mila runner pronti per la manifestazione sportiva di successo, giunta alla sua decima edizione. E se da una parte c’è chi gareggerà, dall’altra c’è chi dovrà fare i conti condi autobus deviati enel pomeriggio. We Run31: glie leLa manifestazione sportiva, si legge sul sito diMobilità, è in programma dal pomeriggio, tra le 14 e le 15,30 e prevede una corsa competitiva di 10 km e una non competitiva di 5. La partenza e l’arrivo saranno a viale delle Terme di Caracalla. LEGGI QUI ...

Advertising

CorriereCitta : We Run Rome, domani 31 dicembre 2021 la gara a Roma: gli orari, strade chiuse e percorsi bus - SEMPREFMILAN : RT @atleticaitalia: #atletica fine anno di corsa con la We Run Rome ???? torna la gara su strada di San Silvestro a Roma per la sua decima ed… - atleticaitalia : #atletica fine anno di corsa con la We Run Rome ???? torna la gara su strada di San Silvestro a Roma per la sua decim… - rep_roma : I 6 mila runner per le strade del centro storico: il 31 dicembre al via l'Atleticom We Run Rome [di Eduardo Lubrano… - rep_roma : I 6 mila runner per le strade del centro storico: il 31 dicembre al via l'Atleticom We Run Rome [aggiornamento dell… -