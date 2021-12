Scempio senza fine, minacce e sassaiole dei rom alle ambulanze. Gualtieri e Zingaretti lasciano fare (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non bastavano degrado e rifiuti ovunque. Buche, frane e roghi tossici… Da settimane, ormai, quanto accade nei dintorni del Campo Rom di via Cesare Lombroso a Roma, con impietosi assalti sferrati a ciclo continuo dai residenti dell’insediamento di nomadi contro le ambulanze della postazione dell’Ares 118 a Santa Maria della Pietà, in zona Monte Mario, fa crescere il livello d’allarme. Un sos rimasto fin qui lettera morta che di fatto lascia campo libero a uno Scempio senza fine. Una vergogna che Il Tempo ha denunciato in un’inchiesta cominciata alla fine di novembre e che ora, si apprende dal quotidiano capitolino, arriva sui banchi del consiglio del XIV Municipio, che ha presentato «un ordine del giorno in cui chiede un immediato intervento e attenzione nei confronti degli operatori vittime di questi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non bastavano degrado e rifiuti ovunque. Buche, frane e roghi tossici… Da settimane, ormai, quanto accade nei dintorni del Campo Rom di via Cesare Lombroso a Roma, con impietosi assalti sferrati a ciclo continuo dai residenti dell’insediamento di nomadi contro ledella postazione dell’Ares 118 a Santa Maria della Pietà, in zona Monte Mario, fa crescere il livello d’allarme. Un sos rimasto fin qui lettera morta che di fatto lascia campo libero a uno. Una vergogna che Il Tempo ha denunciato in un’inchiesta cominciata alladi novembre e che ora, si apprende dal quotidiano capitolino, arriva sui banchi del consiglio del XIV Municipio, che ha presentato «un ordine del giorno in cui chiede un immediato intervento e attenzione nei confronti degli operatori vittime di questi ...

