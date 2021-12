RAI: NEL 2021 SI CONFERMA LA LEADERSHIP ASCOLTI, GLI UNICI IN ITALIA COL SEGNO POSITIVO (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Il 2021 si chiude molte bene per gli ASCOLTI complessivi della Rai che CONFERMA la sua LEADERSHIP nel settore televisivo”, comunica Viale Mazzini con una nota ufficiale. Il gradimento degli spettatori per l’offerta audiovisiva dell’Azienda in termini di share segna nell’intera giornata una crescita dello 0,8%. La Rai è tra i principali gruppi televisivi in ITALIA l’unico a disporre di un consuntivo generale con il SEGNO più. Nella prima serata l’aumento è dell’1,4%. Il successo di RaiPlay Il mondo televisivo si trova in grande trasformazione e la Rai con la sua piattaforma RaiPlay è tra i protagonisti della transizione digitale. Gli utenti registrati su RaiPlay sono attualmente 20 milioni e 700 mila. Rispetto al 2020 sono tre milioni e 700 mila in più (+18%). Sotto il profilo del ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Ilsi chiude molte bene per glicomplessivi della Rai chela suanel settore televisivo”, comunica Viale Mazzini con una nota ufficiale. Il gradimento degli spettatori per l’offerta audiovisiva dell’Azienda in termini di share segna nell’intera giornata una crescita dello 0,8%. La Rai è tra i principali gruppi televisivi inl’unico a disporre di un consuntivo generale con ilpiù. Nella prima serata l’aumento è dell’1,4%. Il successo di RaiPlay Il mondo televisivo si trova in grande trasformazione e la Rai con la sua piattaforma RaiPlay è tra i protagonisti della transizione digitale. Gli utenti registrati su RaiPlay sono attualmente 20 milioni e 700 mila. Rispetto al 2020 sono tre milioni e 700 mila in più (+18%). Sotto il profilo del ...

