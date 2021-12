Quirinale, Letta minaccia la crisi di governo. Intanto i centristi aprono a Berlusconi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic – La battaglia per il Quirinale non è ancora entrata nel vivo ma si registra Letta che minaccia la crisi di governo e l’apertura dei centristi alla candidatura di Berlusconi. Sebbene sia ovviamente ancora presto per capire quali saranno le mosse dei vari partiti, appare evidente l’affanno del leader dem, visto che le carte per il Colle stavolta non le dà il centrosinistra. Così come sarebbe ridicolo minimizzare sulle chance reali del Cav. Quirinale, Letta minaccia la crisi di governo “La via maestra è la continuità di governo. Il capo dello Stato va eletto a larghissima maggioranza, una forzatura da una parte o dall’altra farebbe cadere il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic – La battaglia per ilnon è ancora entrata nel vivo ma si registracheladie l’apertura deialla candidatura di. Sebbene sia ovviamente ancora presto per capire quali saranno le mosse dei vari partiti, appare evidente l’affanno del leader dem, visto che le carte per il Colle stavolta non le dà il centrosinistra. Così come sarebbe ridicolo minimizzare sulle chance reali del Cav.ladi“La via maestra è la continuità di. Il capo dello Stato va eletto a larghissima maggioranza, una forzatura da una parte o dall’altra farebbe cadere il ...

