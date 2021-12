Omicron, una trincea ora altrimenti saremo travolti (Di venerdì 31 dicembre 2021) Può sembrare paradossale, ma sarebbe un peccato imperdonabile sprecare anche questa maledetta quarta ondata Leggi su corriere (Di venerdì 31 dicembre 2021) Può sembrare paradossale, ma sarebbe un peccato imperdonabile sprecare anche questa maledetta quarta ondata

Advertising

borghi_claudio : Colpo di scena! Johnson & Johnson recupera il gruppo e scatta in testa sconfiggendo Omicron. E poi hanno il coragg… - Corriere : Omicron, una trincea ora altrimenti saremo travolti - AurelianoStingi : Per i vaccinati ovviamente non è ancora il momento di cantar vittoria, infatti sappiamo che anche con una variante… - rita_liberati : RT @DrMCecconi: Notizie da Londra. Numero di contagi altissimi e aumento ospedalizzazioni ma non sovraccarico TI come precedenti ondate.… - Athena55263375 : RT @FmMosca: #omicron colpisce indistintamente tutti. Se ne facciano una ragione i signori di #Agenda2030 IL RILASCIO di #omicron è la fine… -