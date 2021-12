La Davis dei giovani incorona Sinner e Medvedev (Di giovedì 30 dicembre 2021) Quando Jannik Sinner ha mostrato il bicipite che sfuggiva dalle maniche della maglia azzurra, quando ha sorriso d'orgoglio e passione nel doppio contro la Colombia finito a notte fonde, l'Italia ha ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) Quando Jannikha mostrato il bicipite che sfuggiva dalle maniche della maglia azzurra, quando ha sorriso d'orgoglio e passione nel doppio contro la Colombia finito a notte fonde, l'Italia ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Davis dei Il più grosso artropode mai esistito ... se paragonato ai suoi discendenti, che sono i millepiedi dei giorni nostri. Quello che non ... su una spiaggia del Northumberland, dove è stato avvistato da un ex dottorando di Neil Davis (Università ...

La Davis dei giovani incorona Sinner e Medvedev ... prima ancora di cominciare, e non sarebbe stato facile per nessuno aggirare le conseguenze dei due ... Nel futuro del tennis ci sarà ancora spazio per la Coppa Davis, che pure continua ad assestarsi ...

La coppa Davis del 1976 che rischiava di non essere disputata L'HuffPost ATP Cup, rivoluzionato il girone dell’Italia: la Francia al posto dell’Austria, fuori anche Karatsev La Russia perde altri pezzi dopo il forfait di Andrey Rublev: oltre ad Aslan salta anche Donskoy, Sinner giocherà contro Safiullin ...

Ufficiale: Novak Djokovic rinuncia all’ATP Cup. E sull’Australian Open… Il numero uno del mondo sarà rimpiazzato a Sydney da Dusan Lajovic. Mentre in chiave Melbourne i media serbi sono convinti: ...

