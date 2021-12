Inter, Dzeko raffreddato: torna a casa. Attesa per i tamponi (Di giovedì 30 dicembre 2021) I nerazzurri si sono ritrovati ad Appiano Gentile per gli allenamenti individuali: il bosniaco è stato preventivamente bloccato. Assenti i sudamericani: rientreranno domani Appiano Gentile è tornato a ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 30 dicembre 2021) I nerazzurri si sono ritrovati ad Appiano Gentile per gli allenamenti individuali: il bosniaco è stato preventivamente bloccato. Assenti i sudamericani: rientreranno domani Appiano Gentile èto a ...

MarcoBarzaghi : #Dzeko rimandato a casa precauzionalmente per un raffreddore #inter - sportmediaset : #Inter: tamponi per tutti alla ripresa, Dzeko rimandato a casa. #SportMediaset - Inter : ?? | DZEKO In 18 partite di questa Serie A, @EdDzeko ha già preso parte a 11 reti (otto gol, tre assist), una in p… - SBuffalov : RT @GuarroPas: #Inter, #Dzeko a casa per un lieve raffreddore. Oggi tamponi molecolari per tutto il gruppo squadra. - GonzaInterista : RT @Mattia_Barza: ??#Dzeko positivo al #COVID19, potrebbe non essere l’unico positivo. Attendo aggiornamenti da Appiano. ???? #Inter #Covid -