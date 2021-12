In Serie A imperversa la paura del Covid. L’Inter manda a casa Dzeko perché raffreddato (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le squadre di Serie A sono tornate al lavoro dopo le vacanze di Natale. Nei club si temono i contagi Covid dei calciatori, al ritorno dalle feste. Nelle ultime ore i casi si sono, in effetti, moltiplicati un po’ ovunque. A temere l’avanzata del Covid è anche L’Inter. I giocatori nerazzurri si sono ritrovati questa mattina ad Appiano Gentile per l’allenamento. Il club ha imposto un protocollo ferreo, sottoponendo subito L’Intero gruppo ai test molecolari. Ciascun giocatore si è cambiato nella propria stanza al centro sportivo, poi allenamento in campo e, a fine seduta, ciascuno ha fatto la doccia di nuovo nella propria stanza. L’unico a non allenarsi è stato Edin Dzeko. Il giocatore è stato rispedito a casa perché raffreddato. Un lieve ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le squadre diA sono tornate al lavoro dopo le vacanze di Natale. Nei club si temono i contagidei calciatori, al ritorno dalle feste. Nelle ultime ore i casi si sono, in effetti, moltiplicati un po’ ovunque. A temere l’avanzata delè anche. I giocatori nerazzurri si sono ritrovati questa mattina ad Appiano Gentile per l’allenamento. Il club ha imposto un protocollo ferreo, sottoponendo subitoo gruppo ai test molecolari. Ciascun giocatore si è cambiato nella propria stanza al centro sportivo, poi allenamento in campo e, a fine seduta, ciascuno ha fatto la doccia di nuovo nella propria stanza. L’unico a non allenarsi è stato Edin. Il giocatore è stato rispedito a. Un lieve ...

Advertising

napolista : In Serie A imperversa la paura del Covid. L’#Inter manda a casa #Dzeko perché raffreddato Il bosniaco oggi non si… - bari_times : Il Covid imperversa in B: altri positivi nella Reggina e nel Benevento - sportli26181512 : Il Covid imperversa in B: altri positivi nella Reggina e nel Benevento: I due club lo hanno comunicato con una nota… - MomentiCalcio : Il #Covid imperversa in Serie A: #FabianRuiz e #Verdi positivi e già in isolamento -

Ultime Notizie dalla rete : Serie imperversa Napoli, Osimhen positivo al Covid: resta in Nigeria Napoli . Il Covid imperversa e complica ulteriormente i piani del Napoli per quanto riguarda Victor Osimhen . L'... La positività fa il paio con quella di un anno fa, accompagnata da una serie di ...

Riunione del Cts, quarantena ridotta e nuove regole: pronto documento, cosa cambia La variante Omicron di gran lunga più contagiosa della Delta, ma secondo recenti studi meno letale, imperversa anche da noi. Siamo vicini al picco? Sul tavolo del premier Draghi c'è tutta una serie ...

Il Covid imperversa in B: altri positivi nella Reggina e nel Benevento Corriere dello Sport L’emergenza pandemia blocca anche Nardò La Lega: «Palasport sicuri» FERRARA. Il Covid imperversa fra le squadre del girone Rosso della Serie A2. Cento, Ferrara e Nardò sono solamente le ultime ad avere dei positivi dopo i tamponi molecolari effettuati dai vari gruppi ...

Il Covid non fa sconti: a Frosinone dieci positivi FROSINONE - Il Covid-19 imperversa anche nello sport e in questo caso nel calcio. A Frosinone per esempio, sono emersi altri dieci casi di positività, dopo i tamponi antigenici. Ecco il comunicato uff ...

Napoli . Il Covide complica ulteriormente i piani del Napoli per quanto riguarda Victor Osimhen . L'... La positività fa il paio con quella di un anno fa, accompagnata da unadi ...La variante Omicron di gran lunga più contagiosa della Delta, ma secondo recenti studi meno letale,anche da noi. Siamo vicini al picco? Sul tavolo del premier Draghi c'è tutta una...FERRARA. Il Covid imperversa fra le squadre del girone Rosso della Serie A2. Cento, Ferrara e Nardò sono solamente le ultime ad avere dei positivi dopo i tamponi molecolari effettuati dai vari gruppi ...FROSINONE - Il Covid-19 imperversa anche nello sport e in questo caso nel calcio. A Frosinone per esempio, sono emersi altri dieci casi di positività, dopo i tamponi antigenici. Ecco il comunicato uff ...