I fratelli De Filippo: quante puntate, durata e quando finisce (Di giovedì 30 dicembre 2021) quante puntate sono previste per I fratelli De Filippo in onda stasera su Rai 1? Ve lo diciamo subito: essendo un film per la tv e non una serie andrà in onda una sola e unica "puntata". La messa in onda – come detto – è prevista per oggi, giovedì 30 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Il film racconta la genesi di un grande trio del teatro napoletano, prima che arrivassero alla separazione. È la storia vera di Eduardo, Peppino e Titina De Filippo. Nel film si racconta dell'infanzia e della gioventù difficile dei tre fratelli, cresciuti all'ombra della dinastia degli Scarpetta e di un padre, Eduardo, che non li ha mai riconosciuti. Alla morte del padre, i tre fratelli decidono di mettersi in proprio formando ...

