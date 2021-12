Giochi del Mediterraneo. Oddati e Pagano: “Il finanziamento non è perso: dovrà trovare spazio in altro provvedimento” (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Un finanziamento corposo che permetterebbe alla città di Taranto di rendere il contesto idoneo ad ospitare l’importante evento previsto nel 2026”. L’onorevole Ubaldo Pagano, deputato Pd ed il commissario provinciale del Pd di Taranto, Nicola Oddati, intervengono a poche ore dalla notizia del mancato inserimento in Finanziaria dei 200 milioni indispensabili per preparare la città alla XX edizione dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta di due emendamenti che portano la firma dei senatori Stefàno e Turco. “Certamente una doccia fredda – prosegue la nota congiunta – se si considera la portata degli interventi riferiti sia alle strutture da realizzare di sana pianta (Centro Nautico e Stadio del Nuoto) che alla riqualificazione di altri impianti esistenti e a tutta una serie di iniziative di carattere ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Uncorposo che permetterebbe alla città di Taranto di rendere il contesto idoneo ad ospitare l’importante evento previsto nel 2026”. L’onorevole Ubaldo, deputato Pd ed il commissario provinciale del Pd di Taranto, Nicola, intervengono a poche ore dalla notizia del mancato inserimento in Finanziaria dei 200 milioni indispensabili per preparare la città alla XX edizione deidel. Si tratta di due emendamenti che portano la firma dei senatori Stefàno e Turco. “Certamente una doccia fredda – prosegue la nota congiunta – se si considera la portata degli interventi riferiti sia alle strutture da realizzare di sana pianta (Centro Nautico e Stadio del Nuoto) che alla riqualificazione di altri impianti esistenti e a tutta una serie di iniziative di carattere ...

