GF Vip | Biagio D’Anelli sulla sua ex | “Silvana la incontrerò perché affronterò le cose”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Da pochi giorni dalla sua uscita dal GF Vip,ha deciso di parlare del suo chiacchieratissimo percorso all’interno del reality e dell’attuale situazione con l’exCurcio. Sono in molti, infatti, a chiedersi com’è andata a finire con l’ex fidanzata cheha deciso di lasciare in diretta. “laL'articolo

Advertising

infoitcultura : GF Vip 6, Biagio D'Anelli ha sentito la sua fidanzata Silvana Curcio - CronacaSocial : GF Vip, Soleil Sorge attacca Miriana Trevisan: “Non doveva mettere in mezzo il figlio, se poi con Biagio...”. ????… - fabioskyblue : @adorvKaatwfk Bello vedere fare queste conclusioni per le solite battute GF vip 6 : soleil fake con Alex Sophie Due… - InfoEspresse : Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli parla di Miriana Trevisan dopo l’eliminazione - infoitcultura : 'Io e Biagio, sì'. Miriana Trevisan, c'è la confessione. Bomba al GF Vip: Giucas è riuscito a farla parlare -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Biagio

Ritorno in Puglia perD'Anelli dopo l'eliminazione dal Grande Fratello2021 . L'opinionista, però, col cuore è ancora nella Casa, anche perché lì ha lasciato Miriana Trevisan , con cui stava costruendo qualcosa ...Leggi Anche 'Grande Fratello6', la crisi di Manila Nazzaro dopo gli attacchi Tutti mostrano ... Dall'uscita di, infatti, gli equilibri all'interno della Casa per lei sono cambiati e in ...Da pochi giorni dalla sua uscita dal GF Vip, Biagio D'Anelli ha deciso di parlare del suo chiacchieratissimo percorso all'interno del reality e ...Lei ormai è uscita dalla Casa e si gode la sua tanto attesa felicità con il fidanzato Alessandro ma, intervistata da Casa Chi, in queste ore ...