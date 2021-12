GF Vip 2021, Tina Cipollari replica a Giucas Casella: “Metti che m’aveva imbambolata” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Qualche settimana fa, Giucas Casella, durante l’incontro con Patrizia De Blanck all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, si è lasciato andare a qualche dichiarazione che riguarda una delle donne più amate di Canale 5, ovvero Tina Cipollari che, da anni, occupa l’ambita poltrona di opinionista di ‘Uomini e Donne’. Forse hai perso la memoria. Ti ricordi quando abbiamo fatto il reality, Il ristorante, quando venivi a casa, uscivamo. Mi telefonavi per amore, nel reality eri gelosa perché mi frequentavo con la Cipollari. Sei andata anche da Barbara D’Urso per lamentarti. GF Vip 2021, Giucas Casella e Patrizia De Blanck hanno avuto un flirt? La verità della contessa Dopo aver ascoltato questa rivelazione, è prontamente ... Leggi su cityroma (Di giovedì 30 dicembre 2021) Qualche settimana fa,, durante l’incontro con Patrizia De Blanck all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip‘, si è lasciato andare a qualche dichiarazione che riguarda una delle donne più amate di Canale 5, ovveroche, da anni, occupa l’ambita poltrona di opinionista di ‘Uomini e Donne’. Forse hai perso la memoria. Ti ricordi quando abbiamo fatto il reality, Il ristorante, quando venivi a casa, uscivamo. Mi telefonavi per amore, nel reality eri gelosa perché mi frequentavo con la. Sei andata anche da Barbara D’Urso per lamentarti. GF Vipe Patrizia De Blanck hanno avuto un flirt? La verità della contessa Dopo aver ascoltato questa rivelazione, è prontamente ...

Advertising

zazoomblog : Delia Duran positiva al Covid? Salta il suo ingresso al Grande Fratello Vip - #Delia #Duran #positiva #Covid? #Salta - hors3_addict : #rt e seguimi per un indiretto #petali #shop #share #fashion #moda #matrimoni #vip #retweet #tfb December 30, 2021 at 03:31AM - gossipblogit : Grande Fratello Vip 2021, la rivelazione di Giacomo Urtis su Miriana Trevisan (video) - hors3_addict : #rt e seguimi per un indiretto #petali #shop #share #fashion #moda #matrimoni #vip #retweet #tfb December 30, 2021 at 02:30AM - gossipblogit : GF Vip 2021, Tina Cipollari replica a Giucas Casella: “Metti che m’aveva imbambolata” -