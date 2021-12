Emergenza Covid-19, cancellato il Boot Düsseldorf 2022 (Di giovedì 30 dicembre 2021) La pandemia da Covid-19 non risparmia nemmeno il Boot Düsseldorf 2022. A causa delle crescenti preoccupazioni sulla variante omicron, il governo tedesco ha annunciato che a gennaio non si terranno fiere, incluso il salone della nautica in programma dal 22 al 30 gennaio. Boot Düsseldorf 2022 cancellato: l’annuncio La defezioni al Boot Düsseldorf 2022 erano già state annunciate, ma con la virulenza della nuova ondata di Covid-19 che sta investendo la Germania è stata decretata la chiusura degli eventi fieristici e non solo. Wolfram N. Diener, presidente e CEO di Messe Düsseldorf, ha dichiarato: “Cancelliamo la fiera con il cuore pesante. Ci inchiniamo alla protezione ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 30 dicembre 2021) La pandemia da-19 non risparmia nemmeno il. A causa delle crescenti preoccupazioni sulla variante omicron, il governo tedesco ha annunciato che a gennaio non si terranno fiere, incluso il salone della nautica in programma dal 22 al 30 gennaio.: l’annuncio La defezioni alerano già state annunciate, ma con la virulenza della nuova ondata di-19 che sta investendo la Germania è stata decretata la chiusura degli eventi fieristici e non solo. Wolfram N. Diener, presidente e CEO di Messe, ha dichiarato: “Cancelliamo la fiera con il cuore pesante. Ci inchiniamo alla protezione ...

