Eleonora Giorgi svela | “Clizia mi ingloba nella sua vita | Paolo è distaccato”

(Di giovedì 30 dicembre 2021)fa una confessione suIncorvaia eCiavarro: “Lei misua, lui èha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Oggi per parlare un po’ della suae dei suoi progetti futuri. Ovviamente la giornalista non ha potuto esimersi dal chiederle che effetto le fa diventare nonna per la prima volta (suo figlioCiavarro diventerà presto padre). E la popolare attrice ha dapprima rivelato di essere molto emozionata, e successivamente non ha nascosto di essere felice che sua nuoraIncorvaia l’abbiatasua ...

fa una confessione su Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: 'Lei mi ingloba nella sua vita, lui è distaccato'ha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del ..., attrice romana classe 1953, si racconta in un'ampia intervista a Oggi in edicola: 'Sono stata oggetto di una epurazione così violenta che se fosse avvenuta in tempi di social avrei ...Non c’è pace per Clizia Incorvaia. Al settimo mese di gravidanza la web influencer sta combattendo contro il temibile Coronavirus. Contagiata pure la figlia di sei anni Nina, avuta dall’ex marito Fran ...In una recente intervista Eleonora Giorgia ha parlato del momento difficile che ha attraversato quando il giovane figlio ha deciso di andarsene di casa; ...